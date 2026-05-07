« Adoptez une plage », telle est l’initiative menée par le Fonds Mondial pour la Nature- Bureau de l’Afrique du Nord (WWF) en vue de sensibiliser les citoyens et de les faire participer dans la préservation de la propreté, la surveillance et la protection des plages.

Il s’agit d’associer notamment les écoles, les associations et des jeunes et bénévoles à des actions dans ce domaine en vue de favoriser un changement de comportement des citoyens et de contribuer à la réduction des déchets et à l’amélioration de la santé des écosystèmes côtiers.

L’initiative consiste, aussi, en la collecte de données sur les types et les quantités de déchets sur les plages, tels que le plastique, le verre, les métaux, les mégots de cigarettes…, lesquelles serviront à aider les décideurs dans l’élaboration de politiques plus efficaces de lutte contre la pollution. Les personnes et associations intéressées par la participation à cette action sont invitées à s’inscrire via des liens disponibles sur la page facebook de wwf North Africa.