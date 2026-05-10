L’Université de Kairouan franchit une étape décisive dans sa mutation structurelle. En octroyant le Statut National d’Étudiant Entrepreneur (SNEE) à 59 lauréats, l’institution ne se contente plus de délivrer des diplômes : elle incube désormais les bâtisseurs de la Tunisie de demain.

Un pivot stratégique vers l’employabilité active

Le paradigme universitaire tunisien opère sa révolution. Samedi dernier, lors de la deuxième édition de la manifestation dédiée au label SNEE, l’Université de Kairouan a officialisé le passage de la théorie à l’action marchande. Sur 170 candidats issus des pôles de Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine, 59 profils ont été retenus. Comme l’a souligné Mohamed Ghandour, président de l’université, ce statut n’est pas une simple distinction honorifique ; c’est un levier de responsabilité nationale visant à transformer l’étudiant de “demandeur d’emploi” en “créateur de valeur”.

L’innovation de rupture au cœur des campus

La sélection 2026 témoigne d’une maturité technologique frappante. Loin des projets de services classiques, les étudiants investissent des secteurs à haute valeur ajoutée. Montasser Mansouri (ISSAT Kairouan) illustre cette tendance avec une unité de fabrication et maintenance de prothèses osseuses pour traumatismes crâniens. Cette incursion dans les medtechs prouve que l’ingénierie universitaire peut répondre à des enjeux de santé publique critiques tout en assurant une viabilité économique locale.

Nutrition et Digital : Les nouveaux vecteurs de croissance

L’innovation s’étend également aux sciences du vivant et au social-business. Amal Mahboubi (ISIGK) propose une alternative végétale au sel pour les patients hypertendus, répondant à un besoin croissant en nutrition thérapeutique. Parallèlement, Nourhane Bouaziz décline le numérique sous un angle solidaire avec une application de mise en relation pour le bénévolat. Ces projets, encadrés par les centres 4C (Centres de Carrière et de Certification des Compétences), bénéficient désormais d’un accompagnement pratique pour passer du prototype à la mise sur le marché.

Un impact territorial multisectoriel

L’ancrage géographique de ce programme est crucial. En couvrant Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine, l’université irrigue des zones intérieures souvent en quête de dynamisme industriel. Le SNEE devient ainsi un outil de développement durable, ancrant les talents dans leur territoire d’origine. En favorisant l’auto-emploi dès le cursus académique, l’institution prépare une résilience économique face aux fluctuations du marché du travail traditionnel.