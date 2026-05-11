Les températures seront en légère hausse ce lundi, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Les maximales oscilleront entre 25 et 30 degrés près des côtes et sur les hauteurs. Elles varieront entre 31 et 36 degrés dans les autres régions et pourront atteindre 39 degrés à l’extrême sud.

Cette hausse reste modérée mais marque un temps plus chaud sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones intérieures et méridionales.

Nuages passagers sur la plupart des régions

Le ciel sera marqué par des passages nuageux sur la majorité des régions. Ces nuages ne devraient pas donner lieu à des phénomènes significatifs, mais ils traduisent une instabilité légère et diffuse.

Selon les prévisions de l’INM, le temps reste globalement stable malgré cette couverture nuageuse intermittente.

Vent soutenu près des côtes et sur les hauteurs

Le vent soufflera de secteur sud. Il sera relativement fort près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu’il restera faible à modéré dans les autres régions.

Cette configuration pourrait accentuer la sensation de chaleur dans certaines zones exposées, notamment dans le sud et les régions ouvertes.

Mer agitée au nord en fin de période

Côté maritime, la mer sera peu agitée à agitée sur l’ensemble des côtes. Elle deviendra localement très agitée au nord au cours de la nuit.

Les conditions de navigation pourront donc se détériorer progressivement en soirée, en particulier dans les zones septentrionales.