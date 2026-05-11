L’économie mondiale de 2026 ne pardonne plus l’indécision. Entre un Moyen-Orient en flammes et des chaînes logistiques sous tension permanente, le FMI et l’OCDE s’accordent sur un constat de vulnérabilité systémique. Pour la Tunisie, le temps des discours souverainistes désincarnés est révolu : face à une dette flirtant avec les 83,4 % du PIB et une dépendance énergétique devenue un boulet financier, Tunis doit transformer ses interdépendances en leviers de puissance.

L’Europe, un ancrage qu’il faut moderniser

Le poids de l’Union européenne en Tunisie est une réalité mathématique avant d’être politique : 1,344 milliard d’euros d’engagements et 70 % de notre commerce extérieur. Pourtant, en 2026, l’accord d’association de 1995 semble appartenir à une autre ère. L’enjeu n’est plus la simple sous-traitance textile, mais l’intégration dans les nouvelles chaînes de valeur : numérique, IA et transition énergétique. Moderniser ce lien, ce n’est pas s’aligner, c’est transformer une proximité géographique en avantage technologique.

Le secteur bancaire au pied du mur

Le message de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) cette semaine a le mérite de la clarté. Un système bancaire solide qui refuse de financer l’économie réelle n’est plus une garantie de stabilité, mais un frein à la croissance. Pour que la Tunisie sorte de la stagnation, les banques doivent migrer du financement confortable de la dette publique vers le risque productif. Le soutien aux PME et l’innovation ne peuvent plus être des éléments de langage, ils doivent devenir des indicateurs de performance obligatoires.

Le piège de l’opacité budgétaire

Le recul de la Tunisie dans l’Open Budget Survey 2025 (11/100) est un signal d’alarme. L’absence de transparence sur les chiffres de l’État nourrit une défiance toxique pour l’investissement. Une économie moderne ne se pilote pas à vue ni dans le secret. Restaurer la lisibilité du budget n’est pas une concession bureaucratique, c’est l’unique moyen de recréer une trajectoire de confiance avec les partenaires internationaux et les opérateurs locaux.

Le miroir régional : l’urgence de décider

Pendant que la Tunisie hésite, ses voisins avancent. Le Maroc capte les flux industriels et l’automobile, tandis que l’Algérie repositionne ses pions énergétiques. La Tunisie dispose du capital humain, mais elle s’enlise dans une lenteur administrative chronique. Le verdict est sans appel : dans un monde sans pilote automatique, ceux qui ne décident pas deviennent de simples zones de passage. La souveraineté de demain se jouera sur la rapidité de l’exécution et la clarté du cap économique.