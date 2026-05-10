Après onze années d’attente, le Club Africain remonte sur le trône du football tunisien. Au terme d’un 144e derby de la capitale d’une intensité dramatique, les “Rouge et Blanc” ont terrassé l’Espérance de Tunis (1-0). Un sacre qui valide une saison de maîtrise comptable et une solidité défensive à toute épreuve.

Une domination stérile, un mur infranchissable

Dès le coup d’envoi de ce choc au sommet, l’Espérance de Tunis a imposé son rythme, confisquant le cuir pour assiéger le camp adverse. Pourtant, cette hégémonie territoriale s’est heurtée à un bloc clubiste d’une discipline chirurgicale. Les hommes de Beb Jedid, conscients qu’un seul point leur garantissait mathématiquement le titre, ont opté pour une stratégie de repli compact. En première période, l’Espérance a multiplié les séquences offensives sans jamais trouver la faille, tandis que la première escarmouche cadrée du Club Africain n’intervenait qu’à la 38e minute.

L’échec du coaching et la tension des tribunes

Au retour des vestiaires, le scénario semblait figé. Malgré les ajustements tactiques du technicien français de l’Espérance, lançant Amenallah Hemidhi et Yann Sasse pour dynamiser l’attaque, la muraille clubiste restait hermétique. Le match a été marqué par une interruption nerveuse suite à un usage massif de fumigènes, exacerbant une tension déjà palpable dans les travées du stade. Les remplacements successifs de part et d’autre n’ont pas réussi à débloquer le verrou tactique avant l’entrée dans le temps additionnel.

Le miracle de la 90e+14 : Zaalouni entre dans l’histoire

Alors que le tableau d’affichage laissait présager un nul blanc, les 14 minutes de temps additionnel accordées par l’arbitre autrichien ont fait basculer la rencontre dans l’irréel. À l’ultime seconde de la partie (90+14), sur un contre-pied foudroyant, le défenseur Ghaith Zaalouni a surgi pour inscrire l’unique but du match. Ce succès, le 19e de la saison, porte le Club Africain à 65 points, rendant l’équipe mathématiquement intouchable avec 5 points d’avance sur son dauphin “sang et or”. Le titre de champion de Tunisie 2025-2026 est scellé : Beb Jedid exulte.