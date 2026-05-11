Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que la date limite pour remplir le formulaire de candidature en ligne au Prix national de la recherche scientifique et de la technologie récompensant le meilleur laboratoire de recherche en matière de production scientifique et d’ouverture sur l’environnement pour l’année 2025 a été fixée au 11 mai courant, et que la date limite pour envoyer la version numérique du dossier à l’adresse électronique prix.recherche.tunisie@gmail.com, est le 15 mai courant.

Le Prix national de la recherche scientifique et de la technologie est décerné aux laboratoires qui se distinguent par leur rayonnement, leur production et leurs créations scientifiques, leurs innovations technologiques et leur ouverture sur l’environnement dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication, des technologies environnementales liées à l’eau et aux énergies renouvelables, ainsi que des biotechnologies liées notamment à la santé, à l’agriculture, à l’environnement et à l’industrie.

La commission d’évaluation des candidatures à ce prix s’appuie sur un ensemble de critères pour classer les candidatures relatives aux travaux réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025. La commission examine les aspects organisationnels du laboratoire, son niveau d’adoption de la gouvernance, ses équipes et programmes de recherche, ainsi que ses ressources financières.

La commission se concentre également sur la production et le rayonnement scientifique du laboratoire en termes de publications indexées dans les bases de données bibliométriques Scopus et Science of Web et liées à l’activité du laboratoire, ainsi que sur la formation par la recherche (doctorants, formation universitaire, master de recherche), et sur l’innovation et la modernisation des laboratoires en termes de brevets déposés ou exploités au niveau national ou international et de leur contribution à la création d’entreprises innovantes et à l’innovation de produits ou de procédés.