La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri a souligné, lors de sa rencontre lundi, à l’université de Nairobi (Kenya), la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso, l’ambition de la Tunisie à hisser la coopération avec la Banque à un niveau plus avancé, au cours de la prochaine phase.

L’objectif, a-t-elle dit, est d’instaurer une nouvelle dynamique au partenariat et d’élargir les domaines de coopération bilatérale, dans l’intérêt de la Tunisie et des aspirations de son peuple à un développement équitable et à une justice sociale, ainsi que sur la base de ses choix nationaux et de ses priorités, pour une vie digne à tous les Tunisiens.

Cette rencontre a été tenue, en marge des travaux du sommet Afrique-France de Nairobi “Africa Forward”, en présence de l’ambassadeur de Tunisie au Kenya, Anouar Ben Youssef, a indiqué la Présidence du Gouvernement dans un communiqué publié lundi.

La Cheffe du gouvernement a précisé que cette orientation repose sur le soutien des projets à forte efficacité et à un rendement économique et social perceptible, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, du secteur du phosphate, de l’amélioration du climat des affaires et de la valorisation du capital humain. Il s’agit également du renforcement et du développement des secteurs à dimension sociale, lesquels sont considérés comme un levier essentiel pour parvenir à un développement inclusif et ancrer la justice sociale.

La cheffe du gouvernement, a également, rappelé que la Tunisie avait opté d’élargir ses partenariats stratégiques au niveau international, selon une approche fondée sur le respect mutuel, l’égalité et la réalisation d’intérêts communs, au service des aspirations du peuple tunisien et en harmonie avec les orientations du président de la République.

Elle a exprimé, par la même occasion, la considération de la Tunisie pour l’engagement constant de la BERD à soutenir les programmes et projets de développement en Tunisie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Pour sa part, la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, a exprimé sa satisfaction quant au rapprochement des priorités nationales de la Tunisie aux domaines d’intervention de la Banque, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures, du transport, de la transition numérique et de la gouvernance des entreprises publiques.

Elle a également mis l’accent sur l’un des principaux domaines de coopération actuels, qui est l’appui au projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie (ELMED).

Cela ouvre des perspectives prometteuses pour le renforcement de la coopération bilatérale et la promotion de l’intégration énergétique régionale, a-t-elle précisé.

Elle a ajouté que le conseil d’administration de la BERD a approuvé en février 2026 la “Stratégie Tunisie 2026-2031”, dans le cadre de la consolidation des fondements du partenariat et de son élévation au niveau des aspirations du peuple tunisien, notamment en termes de réponse aux choix nationaux et d’adhésion effective à la concrétisation des priorités et des objectifs du plan de développement pour la période 2026-2030.

Les deux parties ont également passé en revue les mécanismes de financement d’urgence que la BERD pourrait mettre à la disposition des États membres afin d’atténuer les répercussions de la crise économique actuelle.