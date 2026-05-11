Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Brahim Bouderbala a reçu, lundi matin, une délégation de la Chambre des communes du Canada conduite par son président Francis Scarpaleggia et composée des représentants des différentes sensibilités politiques.

Dans une déclaration aux médias, Bouderbala a indiqué que cette visite « constitue une première étape vers le renforcement des relations entre les deux pays dans les domaines culturel, académique, économique et social ». Il a également souligné que la présence de nombreux Tunisiens résidant au Canada témoigne de la solidité des liens qu’ils entretiennent avec ce pays, tant avec les autorités officielles qu’avec le peuple canadien.

« Nous estimons que les relations entre la Tunisie et le Canada revêtent une grande importance, compte tenu de la position géographique stratégique de la Tunisie, au sud de la Méditerranée, au cœur du monde arabe, ou encore à l’extrême nord du continent africain », a-t-il ajouté, soulignant que cette situation lui permet de jouer un rôle de passerelle entre les pays du Nord et ceux du continent africain.

«Cette visite revêt une importance toute particulière pour les relations qui lient les deux pays au regard des valeurs communes que nous partageons, notamment, le respect des droits de l’Homme et des libertés individuelles et publiques », a souligné le président du parlement. Il a fait observer qu’avec son poids, le canada peut être un partenaire idéal pour la construction de relations au service de la paix et de la sécurité mondiale.

Le président de la chambre des communes canadienne a pour sa part remercié les autorités tunisiennes pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée à Tunis, exprimant la volonté de consolider les échanges au cours des deux prochains jours.

Rappelons que le président de la Chambre des communes du Canada, Francis Scarpaleggia est en visite officielle en Tunisie du 10 au 13 mai, à l’invitation du président du parlement.