L’ambassadeur de Tunis à Tokyo, Ahmed Chafra, a reçu, lundi, Yamauchi Yoshimitsu, directeur de l’Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient (UNAFEI) et candidat du Japon au poste de juge à la Cour pénale internationale (CPI).

La réunion a été l’occasion de débattre des relations amicales et de la coopération entre la Tunisie et le Japon, ainsi que des moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale et multilatérale, en particulier dans les domaines du renforcement des capacités et de la formation liés aux domaines d’expertise de l’UNAFEI.