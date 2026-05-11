Les investissements internationaux de la Tunisie ont atteint un montant de 838,6 millions de dinars (MD), à fin mars 2026, ce qui représente une hausse de 18,6%, par rapport au premier trimestre 2025, et de 74,1%, en comparaison avec la même période de 2024, c’est ce qui ressort des données publiées par l’Agence de promotion des investissements étrangers (FIPA).

Il importe de souligner que la Tunisie table sur 4 milliards de dinars d’investissements étrangers à fin 2026, contre 3,5 milliards, en 2025.

D’après les statistiques de la FIPA, les investissements de portefeuille se sont triplés, pour atteindre les 14,2 MD, à fin mars 2026, contre 3,6 MD, une année auparavant.

S’agissant des investissements directs internationaux, ils ont dépassé les 824,4 MD, durant le premier trimestre 2026, soit une évolution de 17,2%, en comparaison avec la même période de 2025, et de 71,3%, par rapport à fin mars 2024.

Le secteur industries manufacturières accapare 68,5% du total des IDE (avec un montant de 564,4 MD), suivi par les filières de l’énergie (22,1% des IDE), de service (8,5%), et de l’agriculture (0,9%).

La FIPA a fait état, aussi, d’une amélioration des flux entrants d’investissements internationaux en devises. En fait, les IDE ont atteint, en euros, les 244,7 millions d’euros et en dollars américains, ils se sont élevés à 263,7 millions de dollars, ce qui confirme le rétablissement de l’attractivité de la Tunisie pour les investisseurs, dans divers secteurs stratégiques, notamment l’industrie.

A noter que beaucoup de délégations étrangères représentant des entreprises exerçant dans plusieurs secteurs économiques ont manifesté leur intérêt pour le site tunisien et d’autres ont même annoncé leur intention d’y réaliser leurs projets.

Pour rappel, la FIPA envisage d’organiser, les 25 et 26 juin 2026, la 22ème édition du Forum de la Tunisie sur l’investissement, lequel devra enregistrer une participation record de près de 1 000 décideurs et acteurs économiques, ainsi que des représentants de grandes firmes internationales, de fonds d’investissement et de partenaires financiers du monde entier.