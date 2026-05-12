La journée de mardi sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les conditions atmosphériques resteront globalement stables, avec une couverture nuageuse variable mais sans perturbations majeures annoncées.

Ciel changeant et vent plus présent sur les côtes

Les nuages domineront par moments le ciel sur toutes les régions du pays, sans toutefois entraîner de phénomènes météorologiques significatifs. Cette situation s’inscrit dans un régime de transition caractérisé par une légère instabilité.

Le vent soufflera du secteur Nord sur le nord du pays, tandis qu’il sera orienté à l’Est au centre et au sud. Il sera relativement fort près des côtes ainsi que dans les régions méridionales. Des tourbillons de sable locaux pourraient se former dans le sud, réduisant temporairement la visibilité. Ailleurs, le vent restera faible à modéré.

Une mer agitée et des conditions maritimes contrastées

La mer sera globalement agitée, devenant localement peu agitée dans certaines zones abritées. Les conditions de navigation pourraient être perturbées sur les zones exposées aux vents forts, notamment sur le littoral nord et sud du pays.

Les professionnels de la mer et les usagers sont appelés à la prudence en raison de la variabilité des conditions maritimes au cours de la journée.

Températures en légère baisse mais chaleur persistante au sud

Les températures enregistreront une légère baisse sur l’ensemble du pays. Les maximales varieront entre 23 et 29 degrés sur les côtes et les hauteurs. Dans les autres régions, elles se situeront entre 30 et 35 degrés. L’extrême sud connaîtra les valeurs les plus élevées avec des pics atteignant 38 degrés.

Cette répartition thermique confirme la persistance d’un contraste saisonnier entre les zones littorales plus tempérées et les régions intérieures et sahariennes plus chaudes.