Une réunion tenue entre l’ambassade de Tunisie en Italie et l’Association nationale italienne de l’industrie automobile (ANFIA) a porté sur le renforcement du partenariat tuniso-italien dans le secteur automobile, à l’approche de deux rendez-vous économiques prévus fin juin en Tunisie.

Les discussions entre le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade de Tunisie à Rome, Mohamed Hédi Chihaoui, et le directeur général de l’ANFIA, Gianmarco Giorda, ont notamment concerné la participation de l’organisation italienne au Forum des affaires tuniso-italien et au Forum tunisien de l’investissement, programmés les 24, 25 et 26 juin 2026.

L’ANFIA, qui regroupe plus de 550 entreprises du secteur automobile, dont de grands groupes italiens et étrangers, a exprimé son intérêt pour ces manifestations destinées à favoriser les échanges entre industriels des deux pays et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

La rencontre a également permis d’examiner de nouvelles perspectives de coopération visant à promouvoir l’investissement et les échanges commerciaux dans l’industrie automobile.

Dans ce cadre, un accord a été conclu avec le bureau du Centre de promotion des exportations (Cepex) en Italie pour organiser une mission économique de chefs d’entreprise tunisiens dans la région du Piémont, pôle majeur de l’industrie automobile italienne.

Cette mission prévoit l’organisation d’une journée économique tunisienne consacrée aux opportunités offertes par la Tunisie dans ce secteur, ainsi que des rencontres d’affaires bilatérales entre entreprises tunisiennes et italiennes.