Environ 46 projets environnementaux ont été proposés en faveur du gouvernorat de Kairouan dans le cadre du prochain plan de développement 2026-2030, a indiqué, lundi, le ministre de l’Environnement, Habib Abid.

Lors d’une visite de travail dans la région, le ministre a souligné que ces projets seront classés en fonction de l’état d’avancement de leurs études techniques, précisant que la priorité sera accordée aux projets dont les études ont été finalisées. Une fois les plans de développement approuvés, les projets seront engagés au cours des années 2027 et 2028.

Le ministre a, également, pris connaissance de l’état d’avancement du projet de la station d’épuration de la délégation de Menzel Mehiri, dont le taux de réalisation a atteint 80 %, déclarant que cette station, d’un coût global d’environ 27 millions de dinars, devrait entrer en exploitation en juin prochain. Elle desservira près de 14 000 habitants avec une capacité de traitement de 2 000 m³ par jour.

Financée par la Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’État tunisien, la station utilise la technique du traitement tertiaire. Cette technologie permettra de produire une eau de haute qualité qui sera destinée à l’irrigation des oliviers et des fourrages, en coordination avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, afin d’atténuer les effets du stress hydrique auquel fait face la région.

En parallèle, un investissement de 20 millions de dinars est en cours pour poser 43 km de conduites afin de raccorder 2 300 logements au réseau d’assainissement.

Selon Le ministre de l’Environnement, Habib Abid, 10 autres projets d’assainissement sont actuellement en cours dans diverses localités, notamment à El Baten (délégation de Kairouan nord), Edloussi et El Alam (Délégation de Sbikha). Des études sont aussi menées pour doter la zone industrielle de Kairouan de sa propre station d’épuration. Sur le plan de l’aménagement urbain, deux projets d’espaces verts intégrés sont prévus à Sidi Arfa, à proximité du nouveau marché central et à El Menchia.