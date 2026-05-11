L’inauguration du premier showroom XPENG sur la route de la Marsa, ce lundi 11 mai 2026, marque un tournant dans le paysage automobile national. En introduisant des véhicules définis par l’intelligence artificielle, la marque chinoise ne se contente pas de vendre des voitures : elle projette la Tunisie dans l’ère de la “Smart Mobility”.

Une implantation stratégique au cœur du Grand Tunis

L’arrivée de XPENG en Tunisie n’est pas un simple lancement commercial ; c’est un signal fort envoyé au marché de l’Afrique du Nord. En choisissant la route de la Marsa pour son premier showroom, le constructeur se positionne sur l’axe premium du pays. Cette entrée officielle s’inscrit dans une dynamique de transition énergétique mondiale où la Tunisie, grâce à des infrastructures de recharge en développement, devient un terrain fertile pour l’innovation électrique.

Une gamme disruptive : Entre SUV Coupé et berline de luxe

La stratégie de XPENG repose sur un triptyque de modèles adaptés aux différents segments du marché local :

Le G6 (SUV Coupé) : Positionné à 119 950 DT, il s’adresse à une clientèle urbaine et technophile. Avec 535 km d’autonomie et des gadgets de confort (sièges massants, stationnement automatique), il offre un rapport qualité-prix agressif.

: Positionné à 119 950 DT, il s’adresse à une clientèle urbaine et technophile. Avec 535 km d’autonomie et des gadgets de confort (sièges massants, stationnement automatique), il offre un rapport qualité-prix agressif. La P7+ : Une berline imposante de cinq mètres qui sera prochainement commercialisée à partir de 124 950 DT, visant le segment des cadres et des flottes d’entreprises.

: Une berline imposante de cinq mètres qui sera prochainement commercialisée à partir de 124 950 DT, visant le segment des cadres et des flottes d’entreprises. Le G9 (Le vaisseau amiral) : Véritable vitrine technologique vendue dès 175 950 DT. Sa version “All-Wheel Drive” de 575 chevaux impressionne par sa recharge ultra-rapide (10% à 80% en 12 minutes), balayant ainsi l’argument de “l’angoisse de la panne”.

L’Intelligence Artificielle comme moteur de différenciation

Interrogé par WMC, Ahmed Jebara, responsable marketing de la marque, a insisté sur l’intégration de l’IA. Contrairement aux véhicules traditionnels, les XPENG sont des “ordinateurs sur roues” capables de répondre aux commandes vocales instantanées et d’assurer une conduite autonome de niveau 2. Le G9 utilise notamment 12 caméras pour cartographier son environnement, garantissant une sécurité optimale même sur les axes routiers tunisiens dont le marquage au sol est parfois déficient.

La réassurance par le service après-vente

Pour lever les derniers freins à l’achat, XPENG Tunisie mise sur une structure de service après-vente (SAV) robuste. Ahmed Jebara a confirmé que les stocks de pièces de rechange sont déjà constitués et que des techniciens spécialisés dans la haute tension et la maintenance des batteries sont opérationnels. Un argument de poids pour garantir la valeur résiduelle de ces véhicules sur le marché de l’occasion à l’avenir.