⁠Le sommet “Africa ​Forward”, qui a ​débuté lundi au ‌Kenya, ‌a ‌permis de mobiliser 23 milliards d’euros d’investissements en ⁠Afrique, a annoncé le président français Emmanuel ​Macron.

“Aujourd’hui, par votre mobilisation ⁠et ce qui a été fait, ce ⁠sont 23 milliards d’euros d’investissements annoncés pour le continent africain”, a déclaré le chef d’Etat présent ​à Nairobi.

“Ces 23 milliards d’euros, c’est 14 ‌milliards d’euros d’entreprises françaises (…) des grands groupes, ⁠des ETI, ‌des PME (…) et qui vont créer plus de 250.000 emplois directs en France et en Afrique”, a-t-il précisé.

“Et à ‌côté de ⁠ça, c’est neuf milliards d’euros d’investissements d’entrepreneurs et ‌d’investisseurs africains, en Afrique, qui se sont mobilisés. ‌C’est ⁠inédit.”