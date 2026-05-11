La Bourse de Tunis vole de record en record sans se soucier du regain récent des tensions dans le détroit d’Ormuz. Porté par de bons résultats d’entreprises cotées, l’indice de référence a signé, lundi, une progression marquée de 0,82 % à 16 662,07 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Malgré l’absence de transactions de blocs sur la séance, le volume a été relativement soutenu, cumulant une enveloppe de 15,4 MD.

Le titre OFFICE PLAST s’est offert la palme d’or. Dans un modeste flux de 71 mille dinars, l’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires s’est envolée de 5,9 % à 1,790 D.

Le titre STB a également été bien orienté sur la séance. L’action de la banque s’est appréciée de 4,8 % à 4,980 D, tout en drainant des échanges de 344 mille dinars.

Le titre BEST LEASE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action de l’unique leaseur islamique en Tunisie a reculé de 4 % à 2,400 D, et ce, dans un volume anémique de mille dinars.

Le titre UBCI n’a pas réussi à se distinguer sur la séance. L’action de la filiale du groupe CARTE a régressé de 1,3 % à 37,500 D. La valeur a été échangée à hauteur de 68 mille dinars seulement sur la séance.

Le titre BNA a particulièrement animé la séance. Terminant dans le vert (+1,1 % à 16,380 D), l’action de la banque a alimenté le marché avec un volume bien garni de 6,8 MD, soit 44 % du flux de la cote.