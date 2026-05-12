Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, déploiera un important dispositif au sein du Pavillon tunisien lors de la 79e édition du Festival de Cannes qui se déroulera du 12 au 23 mai 2026.

Cette présence annuelle vise à promouvoir le rayonnement du cinéma national à l’international, a annoncé le ministère dans un communiqué publié dimanche.

La participation tunisienne s’articulera autour d’une série de rencontres professionnelles et de conférences thématiques portant sur le réseautage mondial et la gestion des festivals dans une démarche visant à faciliter les opportunités de coopération et de partenariats futurs avec les principaux acteurs du secteur cinématographique arabe et mondial, a indiqué la même source.

Un hommage particulier sera également rendu au patrimoine cinématographique national avec la célébration du soixantième anniversaire de la création des Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Parallèlement à ces activités, des sessions de promotion seront organisées pour valoriser les atouts de la Tunisie en tant que destination pour les tournages cinématographiques, a fait savoir le ministère.

Sur le plan de la compétition, la Tunisie sera représentée par le court-métrage “Somewhere I Belong” de Youssef Handouse, sélectionné à “La Cinef”. Cette œuvre de 21 minutes, qui explore les thématiques de l’identité et de l’appartenance, marque la première participation historique de l’Institut supérieur des arts multimédia de la Manouba (ISAMM) à cette section prestigieuse dédiée aux écoles de cinéma.

Sélectionné parmi 2 750 candidatures mondiales, le film de Youssef Handouse — déjà primé au Festival du Film Africain de Louxor — figure parmi les 19 œuvres retenues cette année. Ce film est produit par l’ISAMM et soutenu par le CNCI.

Le jury de La Cinef remettra ses prix le jeudi 21 mai 2026 lors d’une cérémonie au Palais des Festivals.

Situé au numéro 205 de la section Pantiero du Village international, le pavillon accueillera quotidiennement les professionnels et les visiteurs de 9h30 à 19h.