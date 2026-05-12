Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé ce mardi le lancement de la procédure d’inscription à la ligne de financement prévue dans le cadre du programme de soutien à la compétitivité des entreprises et d’autonomisation économique des citoyens par la création d’emplois, dans le cadre de ses efforts continus pour soutenir l’initiative privée et promouvoir l’entrepreneuriat.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui mardi via le lien https://192.168.14.9, à l’intention des porteurs de projets et des propriétaires de petites et moyennes entreprises souhaitant lancer ou développer leurs projets.

Cette ligne de financement vise à renforcer davantage l’investissement privé et à améliorer l’intégration économique, en mettant à disposition des mécanismes de financement et des avantages préférentiels aidant les porteurs de projets à concrétiser leurs idées et à assurer la pérennité de leurs entreprises.

Le ministère a précisé que les commissions techniques s’appuieront, pour l’évaluation des dossiers, sur des critères liés principalement à la viabilité économique des projets, à leur capacité de pérennité et à la création d’emplois, invitant les personnes souhaitant obtenir des informations complémentaires à se rendre dans l’espace Initiative ou l’agence pour l’emploi et le travail indépendant le plus proche.