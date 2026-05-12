Pour la première fois en Afrique et dans le monde arabe, les 8èmes Rencontres francophones Transport Mobilité (RFTM 2026) se déroulent à Hammamet, où les travaux ont débuté lundi.

Organisé jusqu’au 13 mai, cet événement international réunit plus de 250 participants, notamment des chercheurs, des universitaires et des professionnels venus de Tunisie, de France, de Belgique, du Maroc, d’Algérie, de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne et d’Amérique du Sud. Ils se pencheront ensemble sur les grands enjeux des transitions numériques, énergétiques et logistiques qui redéfinissent le secteur des transports à l’échelle mondiale.

« Les transports et la logistique constituent un pilier stratégique de la croissance économique », a déclaré le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, présent à la cérémonie d’ouverture. Il a souligné que les mutations technologiques et environnementales en cours rendent indispensable la mobilisation de l’expertise universitaire pour éclairer les politiques publiques, tout en consolidant le rôle de la Tunisie en tant que plateforme de coopération scientifique au sein de l’espace francophone.

Le programme scientifique comprend plus de 23 sessions et ateliers spécialisés portant sur les transports intelligents, la mobilité durable, la numérisation des chaînes d’approvisionnement, le développement des infrastructures et l’élaboration des politiques publiques.

Ces rencontres poursuivent un triple objectif : renforcer les liens entre universités, centres de recherche et institutions économiques, consolider les partenariats scientifiques dans les espaces académiques francophones, notamment en Méditerranée et en Afrique, et favoriser les projets de recherche conjoints ainsi que l’échange d’expertises entre chercheurs et experts internationaux.

Placées sous l’égide de l’Université de Sfax, les RFTM 2026 sont co-organisées par l’Institut supérieur de gestion industrielle de Sfax (ISGIS), la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax (FSEGS) et l’Association de recherche pour le développement économique et social (ARDES).

La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence de représentants des autorités nationales et régionales, de la diplomatie française et des responsables des établissements académiques partenaires.