Le Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC) a obtenu le certificat d’accréditation pour le laboratoire d’essais sur cuir et chaussures, et ce, conformément aux exigences de la norme tunisienne NT 110.200(2017) et aux critères d’accréditation du Conseil national d’accréditation (TUNAC).

La validité de ce certificat débute le 1er mai 2026 jusqu’en avril 2031, a indiqué, mardi, le centre.

Cette accréditation illustre le niveau de compétence et d’engagement envers les normes de qualité et d’excellence, et reflète l’esprit de travail d’équipe ainsi que la détermination à développer les performances et à promouvoir le niveau des services du CNCC.