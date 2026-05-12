La cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaâfrani Zenzri, et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Menfi, ont affiché mardi à Nairobi une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et d’harmoniser leurs positions face aux défis régionaux, lors d’un entretien tenu en marge du Sommet Afrique-France, consacré au thème : « Africa Forward : partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance ».

Les deux responsables ont souligné la nécessité de multiplier les rencontres à haut niveau et de renforcer les mécanismes de concertation afin de faire face aux défis régionaux et internationaux, dans un contexte marqué par des turbulences géopolitiques croissantes, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

L’entretien a également été l’occasion d’examiner plusieurs dossiers d’intérêt mutuel et d’échanger des vues sur l’évolution de la situation dans la région.

À cette occasion, Zaâfrani Zenzri a transmis au dirigeant libyen les salutations du président de la République, Kaïs Saïed, mettant en avant « la solidité des liens historiques et fraternels » unissant la Tunisie et la Libye.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur d’une « solution libyo-libyenne » fondée sur le dialogue et le consensus entre les différentes parties libyennes, soulignant que « la sécurité de la Tunisie est indissociable de celle de la Libye ».

De son côté, Mohamed al-Menfi a plaidé pour une intégration économique renforcée entre les deux pays voisins, appelant à « surmonter ensemble toutes les difficultés » et à maintenir « une coordination continue au service des intérêts des deux peuples frères ».

La rencontre s’est tenue à la résidence du président libyen à Nairobi, en présence de l’ambassadeur de Tunisie au Kenya, Anouar Ben Youssef.

Elle s’inscrit dans le cadre des consultations menées par la cheffe du gouvernement tunisien avec plusieurs dirigeants africains et internationaux en marge du Sommet Afrique-France, organisé les 11 et 12 mai 2026 autour des enjeux de développement, de sécurité et de partenariat.