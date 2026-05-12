L’Université de Tunis El Manar a signé récemment deux accords de coopération avec l’association des femmes tunisiennes mathématiciennes et l’association tunisienne pour les objectifs de développement durable en vue de soutenir les capacités de recherche féminine.

Ces accords s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet scientifique international “Women for Leadership” (WE4LEAD) pour la valorisation de la recherche académique des femmes, qui s’est achevé en avril dernier à Marseille (France) avec la participation de l’université de Tunis El Manar et l’université de Sousse, ainsi que des universités d’Algérie, du Liban, d’Espagne, de France et d’Italie.

Ces accords de coopération visent à renforcer les programmes de l’Université de Tunis El Manar dans les domaines de la formation, la recherche, la publication scientifique, l’organisation des conférences sur les questions stratégiques liées aux mécanismes de soutien aux capacités de recherche féminine, conformément aux objectifs de développement durable, en particulier l’objectif numéro 5 relatif à l’égalité des sexes qui a permis à l’Université de Tunis El Manar d’occuper le 14e rang au niveau international selon le rapport Times sur les objectifs du développement durable pour l’année 2025, a indiqué un communiqué publié mardi, par l’Université de Tunis El Manar.

Ces accords ont été signées, le 7 mai 2026, entre le président de l’Université de Tunis El Manar Moez Chafra et la présidente de l’association des femmes tunisiennes mathématiciennes Salma Negzaoui, et le président de l’association tunisienne pour les objectifs de développement durable, Nejib Boulaares.

Il convient de noter que le projet “Women for Leadership”, financé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne, s’est déroulé sur une période de trois ans (depuis 2023).

Il a pour objectif de promouvoir l’égalité basée sur le genre social et de permettre aux compétences féminines d’occuper les postes de leadership dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique dans la région de la méditerranée.