Plusieurs mesures visant à faciliter le retour estival des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) ont été confirmées pour la saison 2026. Entre les remises tarifaires de Tunisair, l’extension de la franchise bagages et le dispositif social de l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE), l’État mobilise ses bras armés pour renforcer le lien avec la diaspora.

Réductions renforcées pour les familles (Offre limitée)

Dans le cadre de sa stratégie pour la saison estivale 2026, la compagnie nationale Tunisair a annoncé le maintien et le renforcement de son “Tarif Famille”. Cette mesure phare prévoit des réductions pouvant atteindre 30% sur le tarif hors taxes des billets.

Il est toutefois rappelé que ces avantages sont soumis à des quotas de places par vol. Les mesures spécifiques incluent :

Tarification dégressive : Des remises significatives pour les familles composées de trois personnes ou plus.

: Des remises significatives pour les familles composées de trois personnes ou plus. Bonus bagages : Sur plusieurs lignes européennes, la franchise passe de 23 kg à 32 kg (pour un bagage unique par passager).

: Sur plusieurs lignes européennes, la franchise passe de 23 kg à 32 kg (pour un bagage unique par passager). Souplesse commerciale : Des facilités pour la modification des dates de voyage afin de s’adapter aux contraintes professionnelles des TRE.

Calendrier étendu : Une validité des offres permettant un retour vers les pays d’accueil jusqu’à la fin du mois de septembre.

Dispositif social : un soutien direct piloté par l’OTE

Le directeur général de l’Office des Tunisiens à l’Étranger, Helmi Tlili, a confirmé que le mécanisme de soutien financier pour les citoyens à revenus modestes est pleinement opérationnel. Ce dispositif, qui nécessite une validation préalable par les services sociaux consulaires, cible les voyages effectués via Tunisair et la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN).

Les points clés du soutien social :

Aide directe : Un montant forfaitaire pouvant atteindre 100 euros par personne pour alléger le coût du transport.

: Un montant forfaitaire pouvant atteindre 100 euros par personne pour alléger le coût du transport. Priorité aux familles et étudiants : Les familles de quatre personnes et les étudiants en situation de précarité bénéficient d’un accès prioritaire à ces aides.

: Les familles de quatre personnes et les étudiants en situation de précarité bénéficient d’un accès prioritaire à ces aides. Validation diplomatique : Les listes de bénéficiaires sont établies par les missions diplomatiques tunisiennes en Europe (notamment en Allemagne, France et Italie) avant la finalisation des réservations.

Mobilisation des représentations diplomatiques

Ces annonces ont été au cœur des récentes rencontres organisées entre la diaspora et les autorités tunisiennes, notamment via l’ambassade de Tunisie à Berlin. Cette coordination accrue vise à fluidifier les procédures administratives et à mieux communiquer sur les services numériques développés par l’OTE pour accompagner les TRE tout au long de leur séjour estival.