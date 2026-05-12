Le ministère des Affaires culturelles a dévoilé mardi les dates d’organisation de trois rendez-vous culturels majeurs qui seront organisés en 2026, à savoir les Journées Musicales, Théâtrales et Cinématographiques de Carthage.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, le ministère a indiqué que la 11ème édition des Journées Musicales de Carthage (JMC) se tiendra du 3 au 10 octobre 2026.

Les 27èmes Journées Théâtrales de Carthage (JTC), auront lieu, quant-à-elles, du 21 au 28 novembre 2026, sous la direction de l’artiste Slim Sanhaji, comme l’avait annoncé précédemment le ministère.

Les amateurs de septième art auront également rendez-vous avec la 37ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JTC) du 12 au 19 décembre 2026.