Le Conseil national des régions et des districts (CNRD) a approuvé, mercredi en séance plénière, à la majorité, cinq projets de loi relatifs à l’approbation de conventions de concession pour la production d’électricité à partir de centrales photovoltaïques.

Le projet de loi n°01 de l’année 2026, portant approbation de la convention de concession de production d’électricité ainsi que du contrat de location du site et de leurs annexes pour la centrale photovoltaïque d’El Khobna, a été adopté par 60 voix pour, 3 contre et aucune abstention.

Le projet de loi n°02 de l’année 2026, relatif à l’approbation de la convention de concession de production d’électricité et de ses annexes pour la centrale photovoltaïque de Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, a été approuvé par 55 députés, rejeté par 4 autres, avec une abstention.

Par ailleurs, 59 députés ont voté en faveur du projet de loi n°03 de l’année 2026 concernant l’approbation de la convention de concession de production d’électricité et de ses annexes pour la centrale photovoltaïque de Ksar, contre 4 voix opposées et une abstention.

Le projet de loi n°04 de l’année 2026, portant approbation de la convention de concession de production d’électricité ainsi que du contrat de location du site et de leurs annexes pour la centrale photovoltaïque de Segdoud, a été adopté par 57 voix pour, tandis que 4 députés ont voté contre et 3 se sont abstenus.

Quant au projet de loi n°05 de l’année 2026, relatif à l’approbation de la convention de concession de production d’électricité et de ses annexes pour la centrale photovoltaïque de Menzel Habib, il a été adopté par 57 voix pour, contre 3 voix opposées et 3 abstentions.

Ces cinq projets de loi concernent l’approbation de conventions de concession de production d’électricité et de leurs annexes au profit de centrales photovoltaïques situées à Khobna et Mezzouna dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, à Ksar et Segdoud dans le gouvernorat de Gafsa, ainsi qu’à Menzel Habib dans le gouvernorat de Gabès. Leur capacité totale de production avoisine 598 mégawatts, pour un coût d’investissement estimé à environ 1,64 milliard de dinars.

À travers ces projets, l’État entend renforcer la sécurité énergétique nationale et réduire le coût de production de l’électricité. Les tarifs de vente de l’électricité devraient varier entre 98,8 et 124,4 millimes par kilowattheure, contre un coût estimé à près de 300 millimes pour une production basée sur le gaz naturel importé, selon les données présentées lors de la séance.

D’après les documents relatifs à ces projets, l’intégralité de l’énergie produite sera vendue exclusivement à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), avec des économies attendues d’environ 246 millions de dinars en devises sur les coûts de production, ainsi qu’une réduction des importations de gaz naturel estimée à 13,3 % par rapport au total des importations de 2024.

Les projets se répartissent entre la centrale de Khobna à Sidi Bouzid, d’une capacité de 198 mégawatts pour un coût avoisinant 500 millions de dinars, la centrale de Mezzouna de 100 mégawatts pour 270 millions de dinars, la centrale de Ksar à Gafsa de 100 mégawatts pour 260 millions de dinars, la centrale de Segdoud à Gafsa de même capacité pour un coût de 305 millions de dinars, ainsi que la centrale de Menzel Habib à Gabès de 100 mégawatts pour un coût similaire.

Concernant les indicateurs techniques de ces projets, la centrale de Ksar devrait produire environ 260 gigawattheures par an, permettant une économie annuelle estimée à 52 millions de dinars en devises.

Les centrales de Segdoud et de Menzel Habib devraient, chacune, produire près de 280 gigawattheures par an, avec une réduction des importations énergétiques équivalente à 56 mille tonnes équivalent pétrole par an pour chacune d’elles.