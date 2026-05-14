La nécessité d’intensifier la recherche pour développer des variétés résistantes de figue de barbarie et des programmes de veille phytosanitaire face aux défis majeurs auxquels fait face la filière, notamment les changements climatiques et la propagation de la cochenille du cactus, a été souligné par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh.

Présidant la première édition du concours de la meilleure innovation pour la valorisation de la figue de barbarie, baptisé “CACTUS INNOV”, organisée le 12 mai 2026 à Tunis, en marge de la Journée nationale de l’agriculture, le ministre a souligné que ce secteur est particulièrement important et prometteur en raison de la capacité de la plante à s’adapter aux conditions climatiques difficiles et de ses multiples usages : consommation fraîche, production d’huiles de pépins à haute valeur ajoutée, vinaigre, fourrage pour le bétail, ou encore lutte contre l’érosion des sols.

Les gouvernorats de Kairouan et Kasserine demeurent les principaux centres de production de figue de barbarie, a encore indiqué le ministre, ajoutant que Kasserine est en passe d’obtenir un label d’appellation d’origine contrôlée, ce qui renforcera sa position sur les marchés internationaux.

D’autres régions comme Nabeul, Siliana et Béja émergent comme des zones prometteuses.

Sur le plan commercial, bien que le marché intérieur reste la destination principale, les exportations tunisiennes de figues de barbarie ont atteint une moyenne annuelle de 2 742 tonnes entre 2021 et 2025, pour une valeur d’environ 3,5 millions de dinars. Les principaux marchés cibles incluent la Libye, ceux du Golfe, d’Europe, d’Afrique et du Canada.

L’événement “CACTUS INNOV” est le fruit d’une collaboration entre le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits) et le projet PAMPAT, financé par le Secrétariat d’État à l’économie suisse (SECO) et mis en œuvre par l’ONUDI, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture.

Cette initiative vise à renforcer la chaîne de valeur de la figue de barbarie en Tunisie en soutenant la recherche scientifique, l’innovation et l’investissement dans la transformation de ce produit. Des prix symboliques y ont été attribués aux participants, récompensant leurs efforts d’innovation et leur contribution à la modernisation de cette filière agricole d’avenir.