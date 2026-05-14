Les activités du Forum régional de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’entrepreneuriat ont démarré, mercredi, au Centre sectoriel de formation aux arts graphiques de l’Ariana, sous le slogan « Des compétences qui fleurissent… et des opportunités qui portent leurs fruits ».

Organisé dans le cadre d’une série de forums nationaux supervisés par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, cet événement réunit demandeurs d’emploi, entreprises, structures de formation ainsi que dispositifs d’accompagnement et de financement.

La directrice régionale de l’emploi et de la formation professionnelle à l’Ariana, Faten Jerijni, a indiqué que ce forum constitue « une plateforme globale » favorisant les rencontres entre demandeurs d’emploi et entreprises.

Plusieurs ateliers y sont organisés autour des « compétences de vie » (life skills), des perspectives d’emploi en Tunisie et à l’étranger, des avantages du statut d’auto-entrepreneur, de la création de projets et des opportunités de formation, ainsi que des entreprises communautaires.

De son côté, le directeur du Centre sectoriel de formation aux arts graphiques de l’Ariana, Taha Ben Chaâbane, a souligné que cette manifestation vise à « renforcer les liens entre les établissements de formation et le tissu économique », grâce notamment à la participation de plus de 200 entreprises proposant des offres d’emploi dans divers secteurs tels que la mécanique, l’électricité et l’imprimerie.

Il a également précisé que le secteur de l’imprimerie connaît « une demande largement supérieure au nombre de stagiaires disponibles », aussi bien sur le marché national qu’international.

Dans ce contexte, il a mis en avant « l’efficacité du système de formation basé sur l’alternance entre la formation au centre et l’application pratique au sein des entreprises ».

Par ailleurs, le directeur de l’agence de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) à Ariana 2, Chaker Chaieb, a indiqué que la BTS a financé en 2025 près de 800 projets dans le gouvernorat de l’Ariana, pour un montant global avoisinant 23 millions de dinars, soulignant que « la viabilité du projet et le sérieux du promoteur » restent les principaux critères d’octroi des prêts.