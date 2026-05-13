Le marché boursier a clôturé la séance du mercredi sur une note d’optimisme. L’indice de référence s’est hissé de 1,75 % franchissant pour la première fois la barre de 17 000 points à 17 099,83 points dans un volume bien garni de 19,2 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre SOTUVER s’est retrouvé en haut du podium. Dans un volume de 1,2 MD, l’action a chapeauté le palmarès de la cote en s’appréciant de 6 % à 29,040 D.

Le titre LAND’OR a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a enregistré une hausse de 6 % à 18,290 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 1,3 MD sur la séance.

Le titre SANIMED a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans un flux quasi-nul, l’action a trébuché de -3,5 % à 0,550 D.

Le titre SMART TUNISIE a figuré parmi les grands perdants de la séance. L’action a reculé de -2,9 % à 30,100 D, dans un volume de 293 mille dinars.

Le titre BNA a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. Le titre de la banque étatique a avancé de 4,1 % à 17,490 D. La valeur a amassé un volume global de 2,2 MD sur la séance.