Alors que l’anticipation grandit autour d’un événement historique, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, TOD by beIN renforce l’accès et l’expérience de visionnage pour les fans tunisiens.

Tunis – 13 mai 2026 : TOD by beIN, la plateforme de streaming de beIN MEDIA GROUP et plateforme officielle de streaming de la FIFA World Cup 2026™ dans la région MENA, renforce sa présence en Tunisie dans le cadre de son initiative plus large « Road to FIFA 2026 » à travers l’Afrique du Nord.

La FIFA World Cup 2026™ s’annonce comme un moment marquant pour la région, avec une forte représentation arabe et une attente grandissante à travers l’Afrique du Nord. Pour la Tunisie, où le football est profondément inscrit dans la culture nationale, le tournoi représente bien plus qu’une simple compétition mondiale ; c’est un moment partagé de fierté et de connexion.

En tant que plateforme de référence de la FIFA World Cup 2026™ dans la région MENA, TOD by beIN offrira aux fans en Tunisie un accès en streaming à tous les matchs au même endroit, pensé selon les nouvelles habitudes de consommation du football. Les audiences tunisiennes tournées vers le digital bénéficieront des diffusions en direct 4K/HDR de TOD by beIN, de technologies de streaming parmi les meilleures et pionnières du marché, ainsi que de fonctionnalités avancées telles que les timelines interactives, les highlights automatiques, le multiview et des expériences fans en temps réel comme Fanzone — rapprochant les supporters du jeu comme jamais auparavant.

La table ronde média organisée à Tunis a réuni des médias majeurs du sport et du divertissement afin d’échanger autour de l’évolution de la consommation du football, du basculement vers le streaming et de la manière dont TOD by beIN façonne une expérience de visionnage plus personnalisée et accessible à travers la région.

Peter Mrkic, Managing Director chez TOD by beIN, a déclaré : « En Tunisie, le football est bien plus qu’un jeu ; il fait partie de l’identité nationale et constitue une source de fierté commune. À l’approche de la FIFA World Cup 2026™, avec de nombreux matchs programmés à des horaires tardifs ou inhabituels, l’objectif est de faire en sorte que les fans ne manquent aucun moment — en offrant une expérience de visionnage plus flexible, immersive et engageante qui les rapproche de l’action, où qu’ils soient et quelle que soit la manière dont ils choisissent de regarder. »

La table ronde média a également réuni les partenaires stratégiques de TOD by beIN, qui ont souligné leur alignement dans la volonté d’offrir un accès premium au sport et au divertissement à la base croissante de consommateurs digitaux du pays grâce à des modèles d’abonnement fluides. Ensemble, ils ont réaffirmé leur engagement à élargir davantage l’accessibilité de TOD by beIN en Tunisie à travers des offres spécifiques au marché, dont plus de détails seront annoncés ultérieurement.

À mesure que l’élan monte vers la FIFA World Cup 2026™, TOD by beIN consolide sa présence à travers l’Afrique du Nord, affirmant son rôle de plateforme connectant les fans tunisiens à l’un des plus grands événements sportifs mondiaux.

À propos de TOD by beIN :

TOD by beIN est une plateforme OTT par abonnement du groupe beIN MEDIA GROUP, lancée en 2022. Elle offre un accès exclusif à des contenus premium de sport et de divertissement en streaming à travers la région MENA et la Turquie, en 4K, en plusieurs langues et dans des formats adaptés aux familles.