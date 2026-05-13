Le paysage numérique tunisien s’apprête à franchir un cap historique. À l’aube de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la plateforme TOD, filiale streaming du géant beIN Media Group, déploie une offensive technologique et stratégique sans précédent. Entre immersion 4K, chronologies interactives et ancrage local, analyse d’une mutation profonde de la consommation médiatique au Maghreb.

Le pivot stratégique vers le Maghreb

La Tunisie n’est plus un simple marché de consommation pour les géants du streaming, elle devient l’épicentre d’une stratégie de conquête régionale. Lors d’une table ronde exclusive à Tunis, les dirigeants de TOD ont scellé leur ambition : transformer la passion sportive en une expérience numérique totale. Ce positionnement répond à une réalité incontournable : la transition du satellite vers l’OTT (Over-The-Top) est désormais une priorité pour le groupe beIN, qui voit dans le marché tunisien un réservoir de croissance.

TOD 360 : L’innovation au service de l’immersion

L’annonce phare de cette rencontre réside dans le déploiement de la technologie TOD 360. Derrière ce label se cache une promesse de fluidité extrême en 4K Ultra HD, mais surtout une rupture avec la passivité traditionnelle du téléspectateur. La fonctionnalité « Timeline Interactive » devient l’outil indispensable pour le Mondial 2026 : elle permet de briser la linéarité du direct en offrant un accès instantané aux moments clés (buts, cartons, ralentis), un atout majeur pour compenser les décalages horaires potentiels de la compétition.

L’écosystème partenarial : Le levier Ooredoo

La technologie ne serait rien sans une accessibilité simplifiée. En renforçant son alliance avec Ooredoo Tunisie, TOD sécurise son canal de distribution. Cette synergie permet d’intégrer le coût de l’abonnement dans les factures télécoms, levant ainsi l’un des principaux freins au streaming payant dans la région. Des négociations avec d’autres fournisseurs nationaux laissent présager une couverture réseau quasi-totale d’ici le coup d’envoi du Mondial.

Éditorialisation et “Local Hero” : L’effet Ons Jabeur

Pour fidéliser une audience au-delà des 90 minutes de match, TOD investit massivement dans ses studios originaux. La stratégie est claire : humaniser la data. Le documentaire sur Ons Jabeur ou le récit de l’ascension d’Isack Hadjar en Formule 1 illustrent cette volonté de raconter des histoires qui résonnent avec l’identité maghrébine. Le divertissement n’est plus un complément, mais le socle d’une plateforme hybride capable de concurrencer les leaders mondiaux du secteur.

À propos de la plateforme « TOD » Lancée par beIN Media Group en janvier 2022, TOD est un service de streaming (OTT) de premier plan. Elle est la destination majeure en zone MENA pour le sport en direct et le contenu à la demande, offrant une couverture exclusive des plus grandes compétitions et des productions originales en qualité 4K.