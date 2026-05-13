Le centre de recherche et de développement technologique relevant du groupe allemand “LAPP”, leader mondial dans la fabrication de câbles destinés aux secteurs des industries électriques et électroniques, a été inauguré, mardi, par le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh.

« Ce centre, qui emploie actuellement une trentaine de jeunes ingénieurs et de cadres, s’attèle à développer des solutions innovantes au profit des clients du groupe à travers le monde… Le nombre de cadres exerçant au sein dudit centre, devrait atteindre les 150 personnes, durant l’année prochaine», selon un communiqué du département de l’Economie.

A cette occasion, le ministre a estimé que le centre permettrait de développer les compétences des jeunes ingénieurs tunisiens, qui formeront le noyau de l’unité de production du groupe. Il a, aussi, fait part de la disposition de son département d’apporter l’appui et l’accompagnement nécessaires durant les différentes phases de l’implantation de cette unité.

A noter que le groupe “LAPP “est l’un des principaux fabricants allemands de câbles. Il emploie près de 6 000 personnes et produit environ 50 000 types de produits, à travers ses 27 unités de production situées en Europe, en Asie et en Amérique.