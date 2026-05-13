Alors que le régime de l’impôt sur les sociétés s’enracine durablement aux Émirats arabes unis, l’heure n’est plus à l’approximation. Entre mythes de l’exonération totale et réalités techniques du statut de “Qualified Free Zone Person”, de nombreux dirigeants s’exposent à des redressements massifs. Analyse d’une transition fiscale où la conformité est devenue le nouveau levier de performance.

Le mirage de l’exonération automatique en Zone Franche

L’époque où l’implantation dans une zone franche (Free Zone) garantissait une immunité fiscale totale est révolue. Depuis l’introduction du taux de 9 %, bénéficier du taux de 0 % est un privilège conditionnel et non un droit acquis. Comme le souligne Peter Ivantsov, directeur associé de GCG Structuring, de nombreux entrepreneurs omettent de vérifier s’ils répondent aux critères stricts du régime Qualifying Free Zone Person (QFZP). Sans une gestion rigoureuse des revenus qualifiés, la sanction est immédiate : le passage au taux plein.

La substance économique : Au-delà de la simple boîte aux lettres

L’Autorité Fédérale Fiscale des Émirats arabes unis (FTA) ont durci le ton sur la réalité opérationnelle. Une entreprise sans direction effective sur place, sans employés qualifiés ou sans locaux physiques adéquats risque d’être requalifiée. La “substance” n’est plus un concept théorique mais une exigence documentaire. Les contrôles accrus visent désormais à éliminer les structures purement artificielles qui ne contribuent pas réellement à l’écosystème local.

Le risque de contamination des revenus

C’est sans doute l’erreur la plus coûteuse : mélanger des revenus issus du marché local (Mainland) avec ceux des activités internationales au sein d’une même entité de zone franche. Cette porosité peut entraîner la perte totale du statut QFZP pour l’ensemble de l’exercice. La stratégie recommandée par les experts consiste à isoler strictement les flux pour protéger l’avantage fiscal des activités éligibles.

L’oubli administratif : Le piège de l’enregistrement

L’absence d’impôt à payer ne dispense pas d’obligations déclaratives. Chaque entité juridique doit impérativement s’enregistrer auprès de l’Autorité Fédérale Fiscale et soumettre sa déclaration fiscale annuelle. Le retard ou l’omission génère des pénalités administratives automatiques qui viennent grever inutilement la trésorerie des sociétés, même celles qui seraient légitimement imposées à 0 %.

L’obsolescence des structures pré-2023

De nombreuses holdings et PME opèrent encore sur des modèles juridiques conçus entre 2018 et 2022. Ces structures “héritées” n’intègrent pas les contraintes des prix de transfert ni les nouvelles règles de regroupement fiscal. Une révision stratégique de l’architecture du groupe est souvent nécessaire pour éviter que des modèles autrefois optimisés ne deviennent aujourd’hui des passifs financiers.

(Source: Communiqué de Presse en arabe)