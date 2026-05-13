La mise en œuvre des décisions annoncées lors de la récente session extraordinaire du conseil régional du tourisme de Bizerte, a été au centre d’une réunion sectorielle organisée, mardi, au siège du gouvernorat.

La réunion a porté sur plusieurs projets touristiques implantés dans la région ainsi que sur les mesures urgentes à engager pour lever les obstacles administratifs entravant leur exploitation, en vue d’améliorer leurs prestations et infrastructures et de renforcer la dynamique du secteur touristique régional.

Supervisant la séance en présence des membres de la commission de suivi des projets touristiques relevant du ministère du Tourisme, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, a affirmé que les services du gouvernorat mobiliseront tous les moyens nécessaires pour assurer le succès des travaux de l’équipe centrale du ministère.

Il a insisté sur la nécessité de valoriser davantage le potentiel touristique régional, d’accélérer les investissements et de lever les obstacles entravant les projets touristiques programmés.

Les participants ont également examiné plusieurs propositions visant à renforcer le rôle économique et social du secteur, notamment à travers la création de nouvelles zones touristiques et l’amélioration de la gouvernance des zones existantes.

Dans ce cadre, l’équipe centrale du ministère du Tourisme a effectué des visites de terrain aux projets concernés afin d’identifier les solutions susceptibles d’accélérer leur exploitation et leur intégration dans la dynamique de développement régional.