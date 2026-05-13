La Fibromyalgie, ou syndrome fibromyalgique, est une affection chronique, caractérisée par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression souvent associées à une fatigue intense, des troubles du sommeil, a indiqué Dr.Leila Metoui, médecin rhumatologue.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, à l’occasion de la célébration, le 12 mai de chaque année de la journée Mondiale de la Fibromyalgie, ella a précisé que C’est une douleur diffuse dans au moins 4 des 5 régions du corps, associée à une détresse émotionnelle significative.

La difficulté de poser le diagnostic de la fibromyalgie tient au fait que les symptômes peuvent varier d’une personne à l’autre.

La fibromyalgie ne provoque pas de dommages au niveau des muscles ou des os, a-t-elle expliqué.

Il convient de mentionner que La fibromyalgie, condition longtemps incomprise et sous-diagnostiquée, bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance cruciale par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans sa Classification Internationale des Maladies (CIM-11). Classifiée sous « Douleur Chronique Primaire », la fibromyalgie est officiellement reconnue comme maladie à part entière.

La fibromyalgie se manifeste également par les signes cliniques suivants :fatigue chronique, faible résistance à l’effort, troubles du sommeil, dépression, anxiété, maux de tête, syndrome de l’intestin irritable — douleurs abdominales, ballonnements, diarrhée et/ou constipation, fourmillements dans les jambes ou les pieds, voire syndrome des jambes sans repos, douleurs au niveau des mâchoires, règles douloureuses, difficulté à penser clairement.

“Aucune technique d’exploration ne permet à ce jour de poser un diagnostic de fibromyalgie. Pour ce faire, les médecins s’appuient sur les symptômes décrits par leurs patients et établissent un score de douleurs diffuses et un score de sévérité des symptômes associés. Compte tenu de la similarité des symptômes de la fibromyalgie avec ceux d’autres maladies — notamment des troubles de la thyroïde, des pathologies rhumatismales (qu’elles soient auto-immunes ou non) — ou avec les effets secondaires de certains traitements, les médecins ont souvent du mal à poser le diagnostic, ce qui explique la longue errance de la plupart des malades atteints de fibromyalgie” a fait savoir Metoui.

A propos de la prévalence de cette pathologie, elle a précisé qu’en occident, la fibromyalgie touche entre 1,5 et 2 % de la population avec une prédominance féminine. En ce qui concerne la Tunisie, elle a indiqué que le taux de prévalence reste inconnu en raison de l’absence de statistiques.

Il est nécessaire de faire appel à une équipe pluridisciplinaire afin de mettre en place un protocole thérapeutique pour soulager les symptômes de la fibromyalgie, a fait savoir la spécialiste précisant que ce protocole de soins repose sur des traitements naturels, non médicamenteux, en première intention, et sur des traitements médicamenteux ensuite.

Metoui a précisé que Le premier angle du traitement consiste à reprendre une activité physique adaptée à la condition du patient, sous la surveillance d’un professionnel. Le second angle vise à améliorer la perception de la douleur, en suivant une thérapie cognito-comportementale et une éducation thérapeutique du patient.

Des traitements médicamenteux (antalgiques, antiépileptiques, antidépresseurs) sont prescrits pour les périodes où la douleur est particulièrement intense. Ces médicaments ne sont toutefois pas forcément efficaces pour soulager la douleur, a-t-elle dit.