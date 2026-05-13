Les travaux d’aménagement extérieur du projet de la Société des marchés de production du Centre (SOMAPROC), situé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, ont été lancés, a indiqué Mohamed Hédi Inoubli, président de l’Unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, au ministère du Commerce et du développement des exportations.

“Ainsi, des accords ont été signés avec les différentes structures publiques concernés pour la réalisation de ces travaux d’aménagement, portant sur le raccordement aux réseaux extérieurs (eau, électricité, télécommunications) et d’assainissement (évacuation des eaux usées), ainsi que le raccordement aux routes”, a précisé Inoubli, mardi, lors de son intervention à “Tunisia economic forum” de l’IACE.

Doté d’un coût d’investissement de 116 millions de dinars (MD), le projet de la SOMAPROC est le premier en Tunisie et en Afrique dans le secteur de l’agroalimentaire.

Il regroupe les quatre gouvernorats de Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et Kairouan, ayant pour objectifs le rapprochement des agriculteurs du marché, en réduisant les circuits de distribution, et le renforcement de la valeur des produits agricoles dans la zone de production, en soutenant les chaînes de valeur.

Il vise également à organiser l’exportation des produits agricoles, à faciliter l’accès aux petits agriculteurs et aux petites unités de traitement, et à développer une culture d’entrepreneuriat fondée sur l’innovation parmi les petits agriculteurs de la région.

Une partie du financement, soit une enveloppe de 6,4 millions de dinars (MD), est prise en charge par l’Etat pour réaliser les frais de raccordement du projet aux réseaux extérieurs (électricité, eau, télécommunications et assainissement), a fait savoir le responsable.

Ce projet offre des incitations étant donné qu’il est un projet classé parmi les mégaprojets, bénéficiant ainsi de dispositions spécifiques en matière de passation des marchés publics.

D’autres avantages sont également prévus, dont une déduction des bénéfices de l’assiette de l’impôt sur les sociétés (I/S) pendant dix ans, et une prime à l’investissement à hauteur d’un tiers du coût d’investissement, y compris les dépenses liées aux travaux d’infrastructure interne, avec un plafond de 30 MD.

En outre, l’État prend en charge la contribution patronale au titre des régimes de sécurité sociale, dès la mise en service du projet et pendant une durée de 10 ans.

Le projet est constitué de cinq composants.

Il s’agit d’un marché des produits agricoles, qui est un marché réglementé qui fonctionne comme un marché de production, mais son organisation diffère de celle du marché de gros des produits agricoles, d’un marché de bétails (4-5 hectares), qui est un espace dédié aux bovins, chèvres, vaches et chameaux, pour les transactions commerciales entre vendeurs et acheteurs.

En plus d’un complexe dédié aux viandes rouges (abattoir intégré) qui sera conçu conformément aux normes ISOi , il est composé d’une zone réservée aux bétails avant l’abattage, d’un abattoir, d’une unité de transformation de la viande, d’une unité de stockage et de réfrigération et d’un espace de conditionnement et de commercialisation et d’une direction.

Le projet comporte également une plateforme logistique qui est un espace de stockage provisoire par lequel passent les produits agricoles et agroalimentaires avant leur expédition vers d’autres destinations, et d’un centre d’appui et de développement qui sera réalisé lors d’une deuxième phase dans le cadre du programme d’extension (non inclus dans le coût d’investissement actuel).

S’agissant de l’aménagement intérieur, Inoubli a précisé qu’il aura la désignation d’un bureau chargé du suivi technique et de la direction du projet, aux fins de réaliser l’étude d’aménagement de chaque zone du projet et de préparer un dossier d’appel d’offres pour la réalisation des travaux de la partie consacrée aux composants du marché des produits agricoles et à la plateforme logistique, en attendant la mise à disposition du reste du financement.

Actuellement, des travaux sont en cours pour augmenter le capital de la société et rechercher des investisseurs potentiels.

Considéré comme un projet national et stratégique d’une importance capitale, compte tenu de ses dimensions économiques, sociales et environnementales, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réformes structurelles du ministère du Commerce et du développement des exportations, en matière de réhabilitation des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche : « la plateforme des marchés de production du centre ».