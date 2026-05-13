« Comprendre les marchés africains, renforcer les capacités humaines et structurer les partenariats institutionnels sont les principales assistances techniques fournies par le programme « Qawafel » aux 5 structures publiques relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie”, a indiqué le Directeur du programme, Mazen Kassem.

Il s’agit de l’Agence Foncière Industrielle (AFI), l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation(APII), le Groupement des industries de conserves alimentaires (GICA), le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC) et le Centre technique de la Chimie(CTC), a précisé Mazen Kassem.

Mis en œuvre par Expertise France sur une période de 44 mois (Mai 2023-décembre 2026), sous l’égide du Ministère de l’Économie et en partenariat avec d’autres intervenants dont des opérateurs publics et le secteur privé, ce projet vise à soutenir le renforcement et la valorisation de l’écosystème tunisien de l’internationalisation, afin de contribuer à la visibilité de la Tunisie et l’émergence d’initiatives innovantes tunisiennes sur les marchés prioritaires du continent africain.

Il s’agit principalement du Sénégal, de la Mauritanie, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Kenya.

Les secteurs porteurs sur le continent africain, sont “l’agro-industrie, les bureaux d’études, les BTP, la santé, le digital et la formation.

Le programme Qawafel a, en effet, soutenu l’AFI dans la réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place de l’AFI international en vue de promouvoir le savoir-faire tunisien dans le domaine de gestion des zones industrielles, a fait savoir Kassem.

De même, le programme a assuré la formation d’un certain nombre de cadre relevant de PACKTEC et du CTC.

Pour l’APII, le programme Qawafel a facilité un partenariat stratégique avec l’Agence nationale pour la promotion des investissements (ANAPI) de la République démocratique du Congo (RDC).

Le programme a appuyé, en outre, le GICA pour avoir une meilleure étude des marchés africains en vue d’analyser les besoins pour les conserves alimentaires tunisiennes.

De son côté, La Cheffe de cabinet du ministère de l’industrie, Afef Chachi a souligné que le programme Qawafel est une initiative stratégique qui marque une étape décisive permettant d’appuyer à l’internationalisation des startups et les PME tunisiennes.

Et de poursuivre que ce projet est également, une réponse concrète aux aspirations de la jeunesse, qui souhaite voir ses idées et ses initiatives rayonner au-delà des frontières.

«Le programme Qawafel est un outil concret pour transformer nos ambitions en résultats tangibles, en donnant à nos entrepreneurs les moyens de franchir de nouvelles étapes dans leur développement », a ajouté Chachi.

Ce projet n’est pas seulement un programme d’appui mais c’est une vision partagée celle d’une Tunisie ouverte sur l’Afrique, confiante dans ses capacités et résolument tournée vers l’avenir, a-t-elle soutenu.

Il s’agit, selon elle, d’un projet qui incarne la volonté du pays de transformer les défis en opportunités, de renforcer l’intégration régionale et de bâtir une prospérité partagée.

Le programme Qawafel s’articule autour de trois composantes à savoir : l’accompagnement de l’internationalisation des entreprises tunisiennes vers le continent africain, la visibilité et diplomatie économique de la Tunisie sur les marchés prioritaires ainsi que le cadre réglementaire et institutionnel propice.