Le passeport de Singapour reste le plus puissant au monde en 2026 selon le Henley Passport Index. Il permet l’accès sans visa préalable à 192 destinations. Les passeports européens conservent également des positions fortes, tandis que les pays du Maghreb affichent des niveaux de mobilité plus limités. Le classement repose principalement sur les données IATA/Timatic et couvre 199 passeports et 227 destinations mondiales.

Singapour conserve la première place mondiale

Singapour occupe la première position du classement mondial des passeports les plus puissants avec 192 destinations accessibles sans visa préalable. Le Japon, la Corée du Sud et les Émirats arabes unis suivent avec environ 187 destinations.

Le Henley Passport Index mesure le nombre de pays accessibles sans visa préalable, avec visa à l’arrivée ou via autorisation électronique. La méthodologie repose sur les données officielles IATA/Timatic utilisées par les compagnies aériennes et autorités migratoires.

Les passeports européens restent parmi les plus puissants

L’Allemagne et la France figurent toujours dans le groupe des passeports les plus performants au monde avec environ 185 destinations accessibles sans visa préalable. Les accords européens de libre circulation et les partenariats diplomatiques renforcent leur position.

Le Royaume-Uni conserve également un rang élevé avec près de 182 destinations accessibles, malgré les évolutions liées au Brexit observées dans certains classements internationaux.

Les États-Unis restent dans le haut du classement mondial mais enregistrent un recul progressif depuis plusieurs années dans certains indices de mobilité internationale.

Classement comparatif de plusieurs passeports en 2026

Pays Rang mondial estimé 2026 Destinations accessibles sans visa préalable Singapour 1er 192 Allemagne 4e 185 France 4e 185 Royaume-Uni 7e 182 États-Unis hors Top 10 selon certaines éditions ~180–182 Maroc 62e à 67e 72–73 Tunisie 66e à 70e 67 Algérie 76e à 81e ~66 Libye 91e à 95e mobilité limitée

Le Maroc dispose actuellement du passeport le mieux classé d’Afrique du Nord selon plusieurs éditions 2026 des indices internationaux. Les détenteurs marocains accèdent à plus de 70 destinations sans visa ou avec procédures simplifiées.

La Tunisie progresse légèrement dans plusieurs classements récents avec environ 67 destinations accessibles. L’Algérie reste légèrement derrière la Tunisie dans les principaux indices mondiaux.

La Libye figure parmi les passeports les moins mobiles de la région en raison des restrictions diplomatiques, sécuritaires et administratives appliquées par de nombreux États.

Deux références mondiales à distinguer

Le Henley Passport Index et Passport Index/Arton Capital utilisent des méthodologies différentes. Henley s’appuie principalement sur les données IATA, tandis que Passport Index applique un système de score de mobilité mondiale mis à jour en temps réel. Les rangs peuvent donc varier selon les plateformes.