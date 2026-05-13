Après plusieurs années d’arrêt, la production des flacons de médicaments liquides a repris son cours à l’usine de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie (SIPHAT), a annoncé, ce mercredi, le ministère de la Santé.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a souligné que la production sera conforme aux normes internationales de qualité et de sécurité pharmaceutique.

“La reprise concerne la production de médicaments sous forme de sirop, notamment l’Hexabain, des antiacides ainsi que d’autres médicaments variés, ce qui contribuera à renforcer la disponibilité des médicaments essentiels sur le marché tunisien et à soutenir la production nationale”, lit-on de même source.

D’après le communiqué, cette phase intervient après la reprise de la production des formes sèches, des suppositoires et du sérum physiologique, dans le cadre d’un effort continu visant à réhabiliter l’entreprise et à lui restituer son rôle stratégique.

A cette occasion, le ministère de la Santé adresse ses remerciements à l’ensemble des cadres, ouvriers et techniciens de l’entreprise pour leurs efforts, leur dévouement et leur sens des responsabilités ayant permis la réussite de ce processus de réforme, afin que la SIPHAT se repositionne sur le marché en tant qu’entreprise nationale pionnière.