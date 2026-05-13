La Tunisie assiste, impuissante, à une fuite massive de ses compétences médicales vers le Nord. Si le stock global de praticiens semble stagner, le secteur public s’érode au profit de systèmes de santé européens — France et Allemagne en tête — engagés dans une guerre mondiale pour le talent.

2021-2024 : L’accélération d’une rupture systémique

Ce n’est plus un flux, c’est une accélération. Depuis 2021, les chiffres du Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) témoignent d’une dynamique inquiétante : pour la seule année 2024, près de 1.450 médecins ont quitté le territoire. Sur la période 2017-2024, on estime à environ 6.000 le nombre de praticiens ayant choisi l’exil. Cette tendance, loin d’être conjoncturelle, reflète un déséquilibre structurel profond.

Le paradoxe des chiffres : Une stabilité en trompe-l’œil

À première vue, le stock médical tunisien affiche une relative résilience : 15 315 médecins en 2024 contre 14 892 en 2017. Pourtant, cette hausse globale masque une réalité brutale pour le citoyen. Le secteur public, pilier de l’accès aux soins, a perdu plus de 600 praticiens en sept ans. À l’inverse, la libre pratique gagne du terrain, créant une médecine à deux vitesses où le privé et l’étranger deviennent les uniques exutoires d’une profession sous haute pression économique et administrative.

Le duo France-Allemagne : Les aspirateurs de talents

L’Europe ne se contente plus d’accueillir ; elle recrute massivement pour pallier ses propres déserts médicaux. En France, la part des médecins diplômés hors Union Européenne ne cesse de croître, et la Tunisie y joue un rôle prépondérant : elle représente désormais 15,5% de ces diplômes en 2026. L’Allemagne suit une courbe identique avec plus de 1.000 Tunisiens intégrés, principalement dans les hôpitaux, au sein d’un contingent de 68.000 médecins étrangers.

Un marché mondial du soin en pleine mutation

La Tunisie est prise dans l’engrenage d’une compétition mondiale. L’OCDE enregistre une hausse de 62% des médecins formés à l’étranger entre 2010 et 2023. Pour les pays émergents, le défi est immense : financer des formations d’excellence pour que les fruits de cet investissement humain soient récoltés par les économies du G7. Sans une refonte profonde du statut du médecin en Tunisie, l’hémorragie risque de devenir irréversible.