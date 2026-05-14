La Tunisie fait face à plusieurs tensions structurelles : réforme incomplète des lois votées, pression croissante sur les caisses sociales et départ accéléré des médecins vers l’Europe. Dans le même temps, le débat sur l’ouverture du ciel tunisien revient avec le dossier Open Sky. Enfin, un projet de canal entre Gabès et le Sahara algérien relance les inquiétudes environnementales dans le Sud tunisien.

LES 5 TITRES DU JOUR

LE CHIFFRE DU SOIR

1.450 — Nombre de médecins tunisiens ayant quitté le pays durant l’année 2024

LE SECTEUR À SURVEILLER

Santé – Près de 6.000 médecins ont quitté la Tunisie entre 2017 et 2024. Le secteur public a perdu plus de 600 praticiens sur la période. La France et l’Allemagne poursuivent leurs recrutements dans les hôpitaux européens. Un signal faible apparaît autour d’une médecine tunisienne de plus en plus orientée vers le privé et l’exportation des compétences.

SUR LES MARCHÉS

Tunindex 17.099,83 +27,14% (var. an) | USD/TND 2,8772 DT | EUR/TND 3,3981 DT | Brent 105,74 $ (+56,04% – 3 mois)

À SUIVRE

– Attente de précisions sur les textes d’application de la loi de finances 2026

– Suivi des discussions autour des caisses sociales et des rappels salariaux

– Réactions attendues sur les dossiers Open Sky et mobilité des médecins