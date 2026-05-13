Le 13 mai 2026, l’histoire semble retenir son souffle. Donald Trump a atterri à Pékin pour une visite d’État de trois jours qui s’annonce comme le pivot géopolitique de la décennie. Face à un Xi Jinping impassible, le président américain engage une partie d’échecs multidimensionnelle où le commerce ne représente plus qu’une fraction de l’enjeu. Dans un climat saturé par les bruits de bottes au Moyen-Orient et la course effrénée à l’IA, ce sommet est moins une rencontre de courtoisie qu’une tentative désespérée de stabiliser un ordre mondial en pleine fragmentation.

Un sommet sous l’ombre du pétrole iranien

La pression est à son comble. Alors que le conflit avec l’Iran menace d’embraser la région, Pékin se retrouve dans une position inconfortable mais stratégique. En tant que premier acheteur mondial de brut iranien, la Chine détient une clé de la désescalade que Washington convoite ardemment. Pour Donald Trump, l’objectif est clair : tarir le financement du régime de Téhéran. Pour Xi Jinping, l’enjeu est de protéger sa sécurité énergétique tout en monnayant son influence médiatrice contre un relâchement de la pression américaine sur d’autres fronts.

Entre désescalade de façade et troc transactionnel

Deux voies divergentes se dessinent à court terme. La première mènerait à une «désescalade limitée», où l’annonce de simples canaux de dialogue sur l’IA et le commerce suffirait à calmer des marchés financiers nerveux. La seconde, plus audacieuse, repose sur un accord transactionnel pur : Pékin pèserait sur Téhéran en échange d’un assouplissement des droits de douane ou d’un gel des restrictions sur les semi-conducteurs. C’est la diplomatie du « donnant-donnant », chère à l’administration Trump, qui se heurte ici à la vision de long terme de la “stabilité” prônée par le Parti Communiste Chinois.

Le spectre du blocage technologique

Le scénario le plus sombre reste celui d’une impasse stratégique. Les divergences sur Taïwan et la suprématie dans l’intelligence artificielle constituent des lignes rouges quasi infranchissables. Si le dialogue achoppe sur ces piliers, la méfiance structurelle l’emportera sur la nécessité conjoncturelle. Dans ce cas, le sommet de Pékin ne serait pas le point de départ d’une ère nouvelle, mais le constat officiel d’une rupture technologique et idéologique actée entre les deux superpuissances.