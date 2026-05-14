«Le département du Tourisme œuvre à renforcer le rôle des îles tunisiennes, en tant que plateformes d’innovation pour le tourisme durable et l’économie bleue, grâce à l’appui de projets d’énergies renouvelables et ce, tout en encourageant les initiatives locales », a affirmé le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya.

S’exprimant, mardi, lors de l’ouverture du Forum national sur le thème «Tourisme côtier durable dans l’espace méditerranéen», Tekaya a estimé que les îles tunisiennes constituent un levier stratégique pour le développement d’un tourisme durable à forte valeur ajoutée, compte tenu de leur riche patrimoine, de leur biodiversité et de leur caractère culturel unique.

Par ailleurs, il a fait savoir que la Tunisie, qui se présente comme deuxième destination mondiale de tourisme médical, dispose, actuellement, d’un nombre important de centres de thalassothérapie de renommée internationale, ainsi que d’un réseau de 6 ports de plaisance (offrant une capacité de 2 930 anneaux).

Le ministre a noté, en outre, que son département œuvre à instaurer une nouvelle approche visant à transformer chaque district en un pôle touristique et de développement intégré, grâce à la valorisation de leurs richesses naturelles, culturelles et maritimes.

D’après lui, le littoral tunisien offre un potentiel important pour réaliser une croissance inclusive, contribuant à l’amélioration du niveau de vie des citoyens.