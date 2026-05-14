Un protocole d’accord visant à transformer les potentialités en réalités économiques concrètes entre la Tunisie et Madagascar a été signé entre la Chambre de Commerce Tunisie-Madagascar (CCTM) et le Groupement du Patronat Malgache (FIVMPAMA).

Cet accord ambitionne de transformer les opportunités de partenariat en projets économiques concrets au profit des entreprises des deux pays, indique mercredi la CCTM.

Le partenariat prévoit notamment l’organisation de rencontres B2B et de missions économiques destinées à connecter les entreprises tunisiennes et malgaches, ainsi qu’un échange continu d’informations stratégiques afin de faciliter l’accès aux marchés et aux investissements.

Les deux structures entendent également promouvoir l’expertise et le savoir-faire de leurs membres à l’international, tout en renforçant les capacités des entrepreneurs à travers des programmes de formation et de partage d’expertise.

Dans le cadre de cet accord, les membres du FIVMPAMA bénéficieront par ailleurs de tarifs préférentiels pour intégrer le réseau de la CCTM, une mesure destinée à encourager davantage les échanges et les opportunités d’affaires entre les deux communautés entrepreneuriales.

Selon la CCTM, les échanges commerciaux entre les deux pays restent encore modestes, représentant moins de 0,3 % du commerce extérieur total des deux économies.

En 2024, Madagascar a exporté 2,39 millions de dollars vers la Tunisie et importé 12,09 millions de dollars de produits tunisiens, notamment dans les secteurs industriels et agroalimentaires.