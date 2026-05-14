Les épreuves pratiques et orales du baccalauréat de la session 2026 ont débuté ce jeudi, conformément au calendrier officiel du ministère de l’Éducation .

Aujourd’hui et demain, vendredi 15 mai, 4 058 candidats répartis dans 72 centres d’examen passeront les épreuves orales de musique.

Les épreuves pratiques de technologie se dérouleront les 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 et 23 mai prochains, dans 289 centres d’examen, où 21 677 candidats seront évalués.

À partir de samedi prochain, le 16 mai, ainsi que les 19, 20, 21 et 23 mai, 162 435 candidats, répartis dans des centaines de centres (jusqu’à 567 certains jours d’examen), passeront les épreuves pratiques en informatique.

Les 19, 20, 22 et 23 mai prochains, 2 064 candidats se présenteront aux épreuves pratiques et orales de la spécialité sportive, dans 87 centres d’examen.

Il est à noter que les épreuves écrites de la session principale de cet examen national se dérouleront les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, et que les résultats seront annoncés le mardi 23 juin prochain.

La session de contrôle se tiendra les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026, et les résultats seront annoncés le 12 juillet 2026.