Douze dossiers de cession de biens domaniaux au profit de structures publiques ont Ã©tÃ© approuvÃ©s par la Commission nationale consultative des opÃ©rations fonciÃ¨res rÃ©unie, jeudi, sous la prÃ©sidence du ministre des Domaines de l’Ã‰tat et des Affaires fonciÃ¨res, Wajdi Hedhili.

La commission a Ã©galement validÃ© 3 dossiers dâ€™acquisition de terrains au profit des ministÃ¨res de la SantÃ© et de l’Ã‰ducation, a fait savoir le ministÃ¨re.

Ces opÃ©rations visent principalement Ã permettre la mise en Å“uvre de projets publics programmÃ©s et Ã rÃ©gulariser diverses situations fonciÃ¨res restÃ©es en suspens.

Ã€ cette occasion, le ministre a soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© d’une utilisation optimale du patrimoine foncier de l’Ã‰tat au service de l’intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, appelant les diffÃ©rentes parties prenantes Ã intensifier leurs efforts pour traiter les demandes reÃ§ues par le ministÃ¨re, afin de garantir la rÃ©alisation des projets publics dans les meilleurs dÃ©lais.