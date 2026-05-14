La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, Asma Jebri, a annoncé ce jeudi le démarrage de la réalisation du plan exécutif de préparation à la vie conjugale, dans le cadre de la stratégie nationale sur la cohésion familiale à l’horizon 2035.

S’exprimant lors d’une conférence nationale sur la cohésion familiale organisée au siège de l’ALECSO à Tunis, à l’occasion de la Journée internationale de la famille (le 15 mai), la ministre a souligné que ce projet vise à préparer les futurs couples à la vie conjugale afin de les aider à construire une famille capable de faire face à tous les défis.

“Il s’agit également de promouvoir la communication positive et de renforcer les compétences des futurs mariés afin qu’ils soient capables de bien gérer les conflits au sein de leur couple ce qui réduira les risques de séparation et de divorce, notamment durant les premières années de mariage”, a-t-elle indiqué.

Jebri a fait savoir que la stratégie nationale sur la cohésion familiale (2025-2035) a pour objectif de consolider la résilience de la famille, considérée comme étant le socle du développement global.

Cette stratégie repose sur plusieurs axes, notamment le renforcement des liens intergénérationnels, la promotion de la culture du dialogue, ainsi que l’amélioration des mécanismes d’accompagnement et de soutien pour permettre aux familles de mieux faire face aux défis économiques, sociaux et climatiques.

Il s’agit, en outre, de revoir le cadre législatif dans le but d’assurer un équilibre entre droits et devoirs.

Pour sa part, Wejdène Ben Ayed, chargée de la gestion de la Direction générale de la femme et de la famille au ministère, a signalé que les indicateurs démographiques publiés par l’Institut national de la statistique (INS) révèlent une tendance croissante au vieillissement de la population, liée notamment au recul de l’âge du mariage, ce qui incite l’État à développer des politiques qui soutiennent la cohésion familiale.

Elle a expliqué que le plan exécutif de préparation et d’accompagnement à la vie conjugale et familiale aura un rôle préventif puisque les futurs couples seront sensibilisés à l’importance de la communication et du partage des responsabilités avant même de se marier.

Elle a, dans ce contexte, annoncé la création d’un comité de pilotage réunissant plusieurs ministères, dont ceux des Affaires culturelles, de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, de la Santé et des Technologies de la communication afin de garantir une bonne coordination des actions aux niveaux national et régional.

De son côté, le directeur général de l’ALECSO en Tunisie, Mohamed Ould Amar, a estimé que les thématiques abordées lors de cette conférence traduisent une prise de conscience de la complexité des enjeux familiaux, qui touchent aussi bien aux politiques publiques qu’aux mutations démographiques, à la santé familiale, à l’éducation aux valeurs, au dialogue intergénérationnel, à la prévention des effets du divorce, à la gestion des pressions psychologiques et à la promotion d’une parentalité positive.

Il a, dans ce sens, souligné la nécessité d’adopter une approche globale et participative plaçant la famille au cœur des politiques publiques et favorisant l’articulation entre éducation, protection sociale, santé, culture, médias et transformation numérique.