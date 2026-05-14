Le secteur privé tunisien fait face à une épreuve de vérité. Depuis janvier 2026, l’absence de déclaration des bénéficiaires effectifs (BE) sur les extraits RNE n’est plus une simple lacune administrative, mais un verrou infranchissable. Pour les entreprises historiques, le réveil est brutal : la transparence financière est devenue le nouveau sésame de la solvabilité.

Le syndrome du “Registre Vide” : Un héritage numérique inachevé

Pour des milliers de PME et de groupes industriels tunisiens dont l’existence précède la loi de 2018, l’impasse est totale. Si l’immatriculation initiale au greffe du tribunal a bien été migrée vers la base de données actuelle du Registre National des Entreprises (RNE), les données vitales concernant l’actionnariat réel manquent à l’appel. Le système a transféré le capital et la gérance, mais il ne peut « inventer » les bénéficiaires effectifs. Cette démarche, strictement déclarative et active, repose sur les épaules des dirigeants. En 2026, posséder un extrait mentionnant « Néant » dans la section BE équivaut à une radiation de fait du circuit financier.

Le couperet de l’Arrêté du 13 janvier 2026

Pourquoi cette accélération soudaine ? L’explication réside dans l’Arrêté du Chef du Gouvernement du 13 janvier 2026. Ce texte marque la fin de la récréation pour l’opacité financière en instaurant une interopérabilité totale entre le RNE, la Banque Centrale de Tunisie (BCT), les Douanes et le Fisc. Les banques de la place, désormais soumises à un devoir de vigilance renforcé, utilisent le QR Code sécurisé de l’extrait pour vérifier la « fraîcheur » et l’exhaustivité des données. Résultat : un dossier KYC (Know Your Customer) incomplet entraîne systématiquement le blocage des comptes et le gel des lignes de financement.

La règle du contrôle réel : Qui doit-on déclarer ?

L’identification du bénéficiaire effectif obéit à une logique de contrôle et non de simple inventaire. La réglementation impose de déclarer toute personne physique détenant plus de 20 % du capital ou des droits de vote. Le défi se corse pour les structures complexes : en cas d’actionnariat via une personne morale (holding), il est impératif de remonter la chaîne jusqu’à l’individu physique final. À défaut d’actionnaire dépassant ce seuil, c’est le représentant légal (Gérant ou PDG) qui est désigné par défaut comme bénéficiaire effectif. La transparence n’est plus une option, c’est l’armature même de la résilience économique.