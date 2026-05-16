L’ouvrage La rive d’en face. al-Andalus et le Maghreb à l’époque des Omeyyades de Cordoue (IIe-Ve/VIIIe-XIe siècles) de l’historien français Aurélien Montel, une édition trilingue au service de la recherche méditerranéenne, sera présenté le vendredi 22 mai prochain à 17h00, au siège de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) à Tunis.

Cette rencontre-débat, accessible en entrée libre, se déroulera en présence de l’auteur, maître de conférences en histoire à l’Université Toulouse – Jean Jaurès, a annoncé l’institution dans sa newsletter ce jeudi. Les échanges seront animés par Hafedh Abdouli, enseignant-chercheur en archéologie et histoire médiévale à l’Université de Sfax.

Dans cet ouvrage, paru le 19 février 2026 aux éditions de la Casa de Velázquez (Madrid), l’auteur remet en question la chronologie traditionnelle selon laquelle l’unité territoriale de l’Occident musulman ne daterait que du XIe siècle. En combinant une relecture critique des textes classiques et l’analyse de sources moins exploitées, Aurélien Montel avance que cette construction s’est opérée dès les premiers siècles de l’époque islamique, entre le VIIIe et le XIe siècle.

Le livre de 530 pages propose ainsi une nouvelle géographie historique de l’Islam méditerranéen. Il s’appuie sur la cartographie des itinéraires et la diversité des usages de l’espace pour démontrer que l’Occident musulman constituait déjà un carrefour incontournable entre l’Europe carolingienne, l’Afrique subsaharienne et l’Orient abbasside.

Spécialiste de l’Islam médiéval, Aurélien Montel centre ses travaux sur la géographie historique de l’Occident musulman (al-Andalus, Maghreb, îles de la Méditerranée occidentale). Initialement écrit en français, son ouvrage s’adresse d’emblée à un public international sous l’égide de la Casa de Velázquez.

Pour jeter des ponts entre les chercheurs d’Europe et d’Afrique du Nord, l’éditeur propose un appareil critique trilingue, associant le français, l’espagnol et l’anglais. Cette ouverture se traduit aussi par une double parution : l’ouvrage est disponible en version imprimée et accessible gratuitement sur le web dès sa sortie.