L’artiste franco-algérienne Zineb Sedira investit les Duveen Galleries de la Tate modern de Londres pour sa plus importante exposition au Royaume-Uni, a annoncé la galerie d’art contemporain Selma Feriani.

Intitulée « When Words Fall Silent, Cinema Speaks… » (Quand les mots s’arrêtent, le cinéma parle…), cette installation d’envergure est programmée du 13 mai 2026 au 17 janvier 2027, indique la galerie dans sa newsletter de jeudi.

Portée par la galerie Selma Feriani, basée à Tunis et à Londres, l’exposition explore le cinéma africain des décennies 1960 et 1970. Elle met en lumière le rôle central de l’Algérie post-indépendance (1962), devenue un carrefour de création pour les cinéastes du mouvement du « Troisième Cinéma » en provenance d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

« Investir la commission de la Tate me semble à la fois monumental et intime », a déclaré Zineb Sedira sur les réseaux officiels du musée londonien. « Il s’agit de faire dialoguer le poids de l’histoire avec le pouls vivant de l’expérience panafricaine. Cela me donne l’opportunité d’imaginer de nouvelles histoires, de nouvelles énergies et de nouvelles significations ».

L’aménagement scénographique de l’exposition combine des structures en bois et en métal avec un espace de projection. Un film inédit, structuré en quatre actes, y retrace les différentes étapes de la fabrication d’une œuvre cinématographique, depuis l’écriture du scénario jusqu’à sa diffusion.

Cette actualité londonienne s’inscrit dans un calendrier international chargé pour l’artiste en 2026, avec des projets prévus à Guangzhou (Chine) et à San Sebastián (Espagne). Zineb Sedira inaugurera également la semaine prochaine à Marseille (France) son exposition « Les rêves n’ont pas de titre », projet qui avait représenté le Pavillon français lors de la Biennale de Venise en 2022.