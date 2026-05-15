Le post frontalier pilote de Melloula, deuxième plus important point de passage (entre la Tunisie et l’Algérie), à l’échelle nationale, a accueilli, durant l’année 2025, un total de 2 660 358 passagers, soit en hausse de 1% par rapport à 2024, et de 16%, en comparaison avec l’année 2023, c’est ce qui ressort des données, publiées par le département du Transport, en marge d’une visite d’inspection effectuée, récemment, par le ministre Rachid Amri, à ce post frontalier, situé dans le gouvernorat de Jendouba.

Le département du Transport a fait savoir, en outre, que le poste frontalier de Babouche (à Jendouba) a enregistré, à son tour, une augmentation importante de 45% au niveau de nombre de passagers accueillis, durant l’année 2025, par rapport à 2024.

Le ministre a pris connaissance, à cette occasion, des conditions d’accueil de voyageurs, ainsi que de fonctionnement des différentes infrastructures et services relevant des deux post frontaliers.